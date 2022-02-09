Інвестора українського сервісу Rocket заарештували в Ізраїлі за звинуваченням у шахрайстві

Рохліна можуть екстрадувати до Німеччини.

Інвестора українського сервісу доставки Rocket Тимура Рохліна заарештували в Ізраїлі за звинуваченням у шахрайстві. Затримання пов’язано із розслідуванням шахрайських дій на мільйони євро, внаслідок яких постраждали сотні німецьких інвесторів. Рохліна можуть екстрадувати до Німеччини.

Як повідомляє DOU з посиланням на ізраїльське видання Posta, затримали Рохліна ще в грудні.

За інформацією видання, в запиті на екстрадицію зокрема вказано, що організація керувала низкою вебсайтів, які представляла як інвестиційні платформи. З 2018 по 2020 рік у Софії (Болгарія) та Белграді (Сербія) працювали кол-центри, оператори яких начебто обманом переконували клієнтів вкладати гроші в ці інвестиційні платформи. Загальна сума збитків від оборудки становить начебто 8 млн євро.

У виданні з посиланням на запит по екстрадиції Тимура Рохліна називають одним з імовірних організаторів цієї схеми. Начебто він створив цілу структуру з відмивання грошей, які були здобуті нечесним шляхом.

Тимура Рохліна затримали, коли він планував вилетіти з Ізраїлю до Києва начебто через розслідування, яке також проводять українські правоохоронні органи. Ізраїльський суддя ухвалив рішення щодо перебування під вартою Рохліна до ухвалення рішення щодо екстрадиції.

Підтвердити цю інформацію українському виданню допоміг адвокат з Ізраїлю Елі Гервиц. Зокрема в судовому реєстрі Ізраїлю знайшли рішення щодо іншого фігуранта цього розслідування, якого також затримали з Рохліним. Також 8 лютого має відбутися судове засідання щодо самого Тимура Рохліна.

Тим часом у Rocket, за даними ЗМІ, cкоротили штат і з частиною людей досі не розрахувались.

У січні стало відомо, що компанія масово скоротила штат, звільнивши у грудні-січні десятки співробітників. Причиною названо фінансові труднощі.

Раніше одним із засновників компанії був Тимур Рохлін. Наразі кінцевим бенефіціаром ТОВ «Рокет делівері» вказаний його батько Ігор Рохлін. // LB.ua