Інженер КП Вінницької міськради заволодів майже ₴300 тис. бюджетних коштів під час ремонту багатоповерхівки

Користуючись своїм службовим становищем, фігурант заволодів коштами громади, вказуючи в офіційній документації недостовірні відомості про обсяги робіт, які підрядником фактично не виконувались. Йому загрожує до трьох років ув’язнення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2023 році між одним із департаментів міської ради та товариством з обмеженою відповідальністю був укладений договір щодо капітального ремонту покрівлі багатоповерхівки та інших суміжних робіт у Вінниці.

Згідно з висновками експертів, інженер комунального підприємства, котрий здійснював технічний нагляд за виконанням цих робіт, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав та завірив власною печаткою документацію, у якій містились неправдиві відомості. До будівельних робіт, за які виконавцю перераховані кошти, були включені роботи загальною вартістю майже 300 тисячі гривень, які підрядник не виконував.

5 червня слідчі Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління, за процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури, повідомили 40-річному чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 364 (умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило істотну шкоду державним інтересам) Кримінального кодексу України. Такий злочин карається позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області