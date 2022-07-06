Інженер технагляду сприяв заволодінню бюджетними коштами на благоустрої столичног парку «Перемога»

Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт відносно інженера технічного нагляду який вчинив пособництво у заволодінні бюджетними коштами та службове підроблення (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами тендерної процедури між Київським комунальним об’єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» укладено ряд договорів з підприємством-переможцем тендеру, які передбачали виконання будівельних робіт з благоустрою парку «Перемога», що у Дніпровському районі столиці.

З метою безпідставного та незаконного отримання грошових коштів з міського бюджету за нібито виконані роботи, директор підрядної організації вносив завідомо недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт щодо їх обсягів у порівнянні з фактично виконаними.

Також встановлено, що інженер з технічного нагляду комунального підприємства, підписавши акти приймання виконаних будівельних робіт, що містили недостовірні відомості, видав підроблений офіційний документ. У подальшому вказані підроблені акти стали підставою для перерахування грошових коштів на рахунок підрядної організації.

Згідно висновку економічної експертизи, внаслідок підписання інженером з технічного нагляду ряду актів приймання виконаних будівельних робіт, міському бюджету завдано збитки на суму понад 620 тис. грн.

За результатами досудового розслідування обвинувальний акт відносно інженера з технічного нагляду скеровано до суду. Наразі перевіряється причетність до злочину інших службових осіб комунального підприємства.

Раніше в межах вказаного провадження прокуратура повідомила про підозру директору підприємства-підрядника за фактом заволодіння бюджетними коштами та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура