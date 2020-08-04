Інженера технагляду судитимуть за сприяння підряднику у привласненні ₴100 тис. на ремонті будинків у селищі Гостомель

За процесуального керівництва Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно інженера технічного нагляду за фактами службового підроблення та пособництва у привласненні коштів місцевого бюджету комунального підприємства «УЖКГ «Гостомель» (ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що у 2018 році між комунальним підприємством та фізичною особою-підприємцем укладено договори з капітального ремонту житлових будинків у смт. Гостомель Київської області.

Так, інженер з технічного нагляду, сприяючи підприємцю-підряднику в привласненні бюджетних коштів, підробив акти приймання виконаних будівельних робіт, до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних ремонтних робіт. Внаслідок протиправних умисних дій обвинуваченого КП «УЖКГ «Гостомель» спричинено майже 100 тис грн матеріальної шкоди.

Варто зазначити, що відносно фізичної особи-підприємця матеріали виділено в інше кримінальне провадження. Досудове розслідування триває.

У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається не винуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Київської області