Інженера технічного нагляду судитимуть за 430 тис. збитків під час ремонту асфальтового покриття

За погодженням з Харківською місцевою прокуратурою № 5 до суду скеровано обвинувальний акт стосовно інженера технічного нагляду за фактом зловживання повноваженнями особою, яка надає публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки, та підроблення документів особою, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг (ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 358 КК України).

Як повідомив керівник місцевої прокуратури Олексій Лесенко, у ході досудового розслідування встановлено, що інженер технічного нагляду був зобов’язаний перевіряти обсяги та якість виконаних робіт протягом усього періоду робіт з капітального ремонту асфальтового покриття на території комунального підприємства м. Харкова.

Проте чоловік, зловживаючи своїми повноваженнями, не виконав покладені на нього обов’язки за договором.

Вказані дії інженера технічного нагляду надали підстави для підписання замовником акту приймання виконаних ремонтних робіт та подальшого перерахунку бюджетних грошових коштів, що спричинило збитки на суму майже 430 тис. грн.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.

Пресслужба прокуратури Харківської області