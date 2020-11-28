Іршавські поліцейські оперативно затримали зловмисницю, яка пограбувала одиноку пенсіонерку

Повідомлення про пограбування 73-річної пенсіонерки до поліції Іршави надійшло вчора, 27 листопада, близько 16.00.

На місці події працівники слідчо-оперативної групи з’ясували, що до приватного будинку самотньої пенсіонерки проникла невідома жінка та, скориставшись обмеженими можливостями пенсіонерки, незаконно заволоділа її особистим майном.

Співробітники криміальної поліції Іршавщини негайно приступили до пошуків зловмисниці. Вже менше ніж за годину поліцейським вдалося затримати нападницю — 42-річну мешканку села Велика Копаня Виноградівського району.

Викрадені планшет із зарядним пристроєм, гаманець з грошима та особисті речі, які належать потерпілій, в зловмисниці вилучили та повернули літній жінці.

Поліцейські затримали виноградівку в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом відкритого викрадення чужого майна, поєднаного з насильством, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру та обрання щодо неї запобіжного заходу.

Поліція Закарпатської області