Історика-антимайданівця, який закликав до створення «ХНР», засуджено до 4-х років ув‘язнення з конфіскацією майна

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 37-річного чоловіка у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України (ч. 1 ст. 110 КК України).

Прокурори у суді довели, що 37-річний уродженець м. Балаклія Харківської області був активним учасником харківського антимайдану у 2014 році.

5 квітня 2015 року він, перебуваючи у Москві, брав участь у круглому столі на тему «створення комітету політичних емігрантів Харківщини». Під час заходу він виступав від імені представників соціально-політичної організації «комитет двадцяти семи политэмигрантов «Харьковской народной республики». Там чоловік закликав об’єднатися для створення колегіального органу, що виконуватиме функції тимчасового уряду й узгоджуватиме діяльність у сфері побудови на території Харківської області державного утворення — так званої «ХНР».

Наприкінці 2014 року чоловік втік до території рф, де нині перебуває.

1 серпня 2023 року суддя Жовтневого районного суду м. Харкова виніс стосовно чоловіка обвинувальний вирок. Йому призначено покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з конфіскацією майна. Початок строку відбування покарання буде визначено з дня його фактичного затримання.

Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.

Триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Харківська обласна прокуратура