Івано-Франківські поліцейські викрили у хабарництві посадовців військкомату та сільради

За «винагороду» двоє зловмисників допомагали призовникам уникнути проходження військової служби у лавах ЗСУ.

Сьогодні, 13 листопада, оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області, слідчі слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону затримали зловмисників.

2200 доларів США хабаря вимагали та отримали майор ЗСУ та староста сільради від призовника за вирішення питання щодо визнання його непридатним до походження військової служби у лавах Збройних сил України. Кошти посадовці отримували у два етапи – 500 та 1700 доларів США, які в подальшому розподілили між собою.

Старосту однієї із сільрад поліцейські затримали в службовому кабінеті. У нього вилучили 700 доларів США, отриманих напередодні. Військового затримали та вилучили 1500 доларів США.

На даний час фігурантів затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм підозри.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

За скоєне зловмисникам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України