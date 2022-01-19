Івано-франківського хакера підозрюють у розповсюдженні шкідливого програмного забезпечення

Мешканець Івано-Франківщини підозрюється у створенні та використанні шкідливого програмного забезпечення, через яке поширювалися віруси, з метою отримання прибутку. Наразі правопорушнику слідчі повідомили про підозру, а досудове розслідування триває.

Протиправну діяльність зловмисника викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам Прикарпаття спільно зі співробітниками УСБУ в Івано-Франківській області та слідчими Коломийського районного управління поліції за процесуального керівництва Коломийської окружної прокуратури.

В ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що 34-річний мешканець Івано-Франківської області, фахівець в ІТ-сфері, за допомогою власного апаратно-технічного обладнання створив електронні файли, що розпізнаються як шкідливе програмне забезпечення.

З метою отримання прибутку, використовуючи шкідливе програмне забезпечення, попередньо здійснивши його модифікацію для отримання зворотного зв’язку із своєю ІР-адресою, здійснював його розповсюдження, яке призначене для несанкціонованого доступу до електронно-обчислювальних машин необмеженого кола осіб та подальшого несанкціонованого доступу до них.

У ході обшуків, проведених за місцем проживання зловмисника, вилучено комп’ютерну техніку, яку він використовував у своїй злочинній діяльності.

Прикарпатцю слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини