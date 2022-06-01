Івано-Франківську за розбій та викрадення автомобіля взяли під варту трьох підозрюваних
За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом чоловікам за розбій поєднаний з проникненням в житло та незаконне заволодіння транспортними засобами (ч. 3 ст. 187 та ч. 3 ст. 289 КК України).
За клопотанням прокуратури стосовно підозрюваних застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
За даними слідства, зловмисники з корисливих мотивів проникали до приватних господарств на Коломийщині та Богородчанщині й заволодівали майном потерпілих. Так, вони напали на коломиянина, нанісши ряд ударів і зв’язавши його, винесли із будинку відеореєстратори.
Також спільники незаконно заволоділи транспортними засобами інших потерпілих — автомобілем «BMW X-5» та квадроциклом «BRP CANAM XTP».
Під час проведення обшуків у них вилучено зброю та боєприпаси.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області.
Івано-Франківська обласна прокуратураTweet