Івано-Франківську за розбій та викрадення автомобіля взяли під варту трьох підозрюваних

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом чоловікам за розбій поєднаний з проникненням в житло та незаконне заволодіння транспортними засобами (ч. 3 ст. 187 та ч. 3 ст. 289 КК України).

За клопотанням прокуратури стосовно підозрюваних застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

За даними слідства, зловмисники з корисливих мотивів проникали до приватних господарств на Коломийщині та Богородчанщині й заволодівали майном потерпілих. Так, вони напали на коломиянина, нанісши ряд ударів і зв’язавши його, винесли із будинку відеореєстратори.

Також спільники незаконно заволоділи транспортними засобами інших потерпілих — автомобілем «BMW X-5» та квадроциклом «BRP CANAM XTP».

Під час проведення обшуків у них вилучено зброю та боєприпаси.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області.

Івано-Франківська обласна прокуратура