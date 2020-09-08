Избиение Балуха: установлены лица, с которыми он общался накануне, обнаружены его личные вещи

Киевская прокуратура установила лиц, с которыми накануне общался пострадавший Владимир Балух и обнаружили сумку с его личным вещами.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook прокуратуры города Киева.

«Органы столичной прокуратуры держат на контроле расследование уголовного производства, начатого по факту причинения телесных повреждений Владимиру Балуху. Так, 8 сентября 2020 года, 49-летнего пострадавшего госпитализировали в столичную больницу с тяжелыми травмами. В ходе проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили место, где пострадавший находился накануне, и лиц, с которыми он общался. С указанными свидетелями проводятся следственные действия. Также обнаружена сумка с личными вещами потерпевшего», — говорится в сообщении.

Указано, что досудебное следствие идет. Принимаются все необходимые меры, направленные на установление обстоятельств, при которых потерпевший получил телесные повреждения, и лиц, которые могут быть к этому причастны.

Отмечается, что досудебное расследование проводит Днепровское управление полиции ГУ НП в Киеве, процессуальное руководство осуществляет Киевская местная прокуратура № 4.

Напомним, полиция расследует избиение освобожденного из российской тюрьмы украинского политзаключенного Владимира Балуха как «разбой, направленный на завладение имуществом».