Избиение трехлетнего ребенка расследует полиция Новой Каховки

В Новой Каховке мать трехлетнего ребенка оставила сынишку под присмотром бабушки, а сама куда-то ушла на вечер по своим делам.

И, вернувшись домой, обнаружила, что тело сына сплошь покрыли синяки и ссадины, а сам он очень напуган. Мальчика пришлось отправить в больницу.

Увидев побитого ребенка, медики сразу же сообщили о преступлении сотрудникам полиции Новой Каховки. Теперь обстоятельства дела выясняет полицейская служба ювенальной превенции.

Впрочем, установить правду будет нелегко. Бабушка, которая должна следить за внуком, теперь путается в своих показаниях. А сам малыш еще плохо умеет говорить и не может объяснить толком, что именно произошло, и кто его избил.

Семью, в которой он растет, правоохранители называют асоциальной, поэтому ребенку в ней «несладко». // kherson.net.ua