Избиение заключенного работником в СИЗО расследуют в Кропивницком

Прокуратура Кировоградской области начала уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий работниками ГУ «Кропивницкий следственный изолятор».

Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

«В прокуратуру поступила информация о том, что у одного из заключенных Кропивницкого СИЗО обнаружены телесные повреждения. По данному факту работниками прокуратуры осуществлен выезд в следственный изолятор. В ходе прокурорской проверки заключенный пояснил, что данные травмы им получены от сотрудников следственного изолятора», — отметили в прокуратуре.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

Начали досудебное расследование, которое осуществляют следователи территориального отдела ГБР.