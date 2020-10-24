Изнасилование и убийство: на столичной Троещине нашли изувеченное тело женщины

В субботу, 24 октября, в Деснянском районе Киева недалеко от адреса Закревского, 9 нашли тело женщины со следами насильственной смерти. Одежда также была разорвана и спущены штаны.

Тело женщины нашли рано утром за конструкцией остановки на улице Закревского — Троещина. Сообщает Информатор с места происшествия.

При женщине была сумка с документами. Известно, что она 1974 года рождения. На момент смерти ей было 46 лет. На теле множественные побои, разорвана верхняя одежда, нижнее белье, приспущены штаны. На шее была сумка, суля по следам от удушья, женщину ею и задушили. Рядом с телом лежала палка. По предварительной информации, на теле нашли и следы от ударов тростью.

Также женщина была с приспущенными штанами. Не исключают, что ее насиловали неестественным способ. Половые органы были в крови, а рядом с телом лежала окровавленная бутылка.

Вокруг места преступления было много волос — они были разбросаны вокруг, их, вероятнее всего, срезали.

На месте происшествия с утра работает полиция, следственно-оперативная группа, криминалисты и кинологи. Место убийства оцеплено. Всю подробную информацию выяснит следствие.