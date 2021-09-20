Каховська поліція розшукує особливо небезпечного зловмисника (фото)

Каховським районним відділом поліції за вчинення особливого тяжкого злочину (умисного вбивства) розшукується уродженець Донецької області Ільїн Денис Григорович, 21.09.1982 р. н. Його остання адреса проживання – с. Стара Некрасівка Одеської області.

Прикмети розшукуваного: зріст приблизно 178 см., середньої статури, обличчя овальне, волосся руде з просіддю, очі світлі.

Особливі прикмети, татуювання: ліве плече – «еполет», біцепс лівої руки – «свічка», праве плече – «павутина», грудна клітина зверху – «восьмикутні зірки», грудна клітина посередині – «хрест з янголами», живіт зліва – «янгол з обличчям жінки», живіт справа – «кобра», на спині «ікони» та «храм».

Одягнений: у сорочку бежевого кольору з коротким рукавом у дрібний малюнок, спортивні чорні штани або світлі шорти нижче колін в клітинку, гумові тапки, на шиї носить дерев’яний хрестик.

УВАГА! Розшукуваний може мати при собі вогнепальну та холодну зброю, при затриманні може чинити активний опір.

Шановні громадяни! Якщо вам відоме місцезнаходження розшукуваного за особливо тяжкий злочин Ільїна Дениса Григоровича, прохання повідомити за телефонами:

099-050-97-00;

050-565-38-61;

(0552) 45-90-02 Управління карного розшуку ГУНП або «102». Анонімність гарантована.

Відділ комунікації поліції Херсонської області