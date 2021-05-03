Как действовать, если вы стали свидетелем жестокого обращения с животными

За такие преступления предусмотрены штрафы и лишение свободы.

В МВД рассказали об алгоритме действий, если вы стали свидетелем жестокого обращения с животными.

Прежде всего нужно зафиксировать жестокое обращение с животными — снять фото или видео.

Далее — по максимуму найти свидетелей, взять их контактные данные, узнать контактные данные владельца животного.

Следующий шаг — обратиться с заявлением в полицию по поводу жестокого обращения с животным. В заявлении указать, кто является владельцем животного. К заявлению нужно приложить фото, видеосъемку, контактные данные свидетелей.

«Информацию собирают участковые, а расследование ведут следователи. Затем дело передается в суд, который принимает решение о привлечении к ответственности лица, издевающегося над животным», — говорится в сообщении.