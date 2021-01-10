Калушанин двічі вистрелив у колишнього чоловіка своєї сестри, який її обікрав

Міський суд Калуша виніс вирок місцевому жителю, який двічі вистрелив у колишнього чоловіка своєї сестри.

Стрілянина сталася ще у 2018 році, проте судова справа завершилась лише 4 січня 2021 року. Як йдеться у матеріалах справи, 13 липня житель Калуша, перебуваючи на ринку по вулиці В.Стуса, побачив колишнього чоловіка своєї сестри, який виконував будівельні роботи з укладання бруківки.

Зловмисник був із чоловіком у неприязних відносинах – той був одружений на його сестрі, і їх шлюб завершився погано. Калушанин вирішив зачекати вечора, щоб його не помітили, сходив за заздалегідь підготованим пістолетом, повернувся і двічі вистрелив у ексчоловіка сестри.

“Після першого пострілу чоловік почав тікати, тоді зловмисник вистрелив ще раз. З потерпілим у нього були неприязні відносини, оскільки той – колишній чоловік його сестри. За час спільного проживання з сестрою він пив, гуляв, вчиняв сварки та скандали, крав золоті вироби як його, так і сестри, а також гроші. Перед цією подією він неодноразово просив чоловіка повернути золото та гроші, однак останній не повертав”, – йдеться у матеріалах справи.

Згодом нападника затримали. Він зізнався у скоєному, заявив, що розуміє, що поступив неправильно, а також вважав, що вбити людину з травматичної зброї неможливо, а тому і стріляв. Також підсудний заявив, що після події розмовляв із потерпілим і вони порозумілись. Потерпілий підтвердив, що до нього претензій не має.

Зброя, з якої калушанин двічі легко поранив чоловіка, виявилася колишнім стартовим пістолетом ZORAKI-MOD.914, який переробили для стрільби травматичними кулями. Зловмисник заявив, що знайшов зброю в кущах, і залишив собі.

Допитана в судовому засіданні свідок пояснила, що є рідною сестрою обвинуваченого. З потерпілим вона перебувала в шлюбі з листопада 2012 по 2013 рік. Брат проживав із ними. Спочатку вона почала помічати, що з будинку почали пропадати золоті речі: її ланцюжок з кулончиком, два кільця, а потім не стало і братового ланцюжка. Пізніше вона побачила квитанції з ломбарду і зрозуміла, що це чоловік забрав золото. Однак чоловік заперечував це.

Після розірвання шлюбу, вона зверталася в міліцію про відшкодування за викрадення речей і потерпілий знав про це. Вона перебувала в лікарні через свого чоловіка, коли була вагітна, оскільки через його поведінку могла втратити плід. Брат знав про це, оскільки допомагав їй коштами для лікування. Брат ніколи не висловлювався при ній про те, що хоче помститися її колишньому чоловіку.

Суд, вивчивши всі обставини цієї справи, виніс вирок нападнику. Калушанина визнали винним у хуліганстві з застосуванням зброї і присудили йому два роки виправних робіт з відрахуванням 20 відсотків із суми заробітку в дохід держави. // Галицький кореспондент