Канабіс на 4 мільйони гривень вилучили правоохоронці у подружжя з Миколаївщини (фото, відео)

200 кущів коноплі елітного сорту у теплиці зі спеціальним обладнанням для освітлення та автоматичною системою поливу і добривами для прискорення росту, близько 80 кг канабісу – усе це вирощували та виготовляли жителі Миколаївського району на своїх земельних ділянках. Вилучене поліцейські направили на експертизу.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Миколаївській області спільно з працівниками Управління служби безпеки України за процесуального керівництва обласної прокуратури провели санкціоновані обшуки за місцем проживання 66-річної жінки та 63-річного чоловіка.

Правоохоронці встановили, що на декількох земельних ділянках для індивідуального садівництва домовласники спорудили теплиці, які були оснащенні спеціальним обладнанням для освітлення та автоматичною системою поливу.

У ході обшуку правоохоронці вилучили 200 кущів коноплі елітного сорту, з яких є такі, що заввишки від 2-х до 2,5 метрів, близько 80 кг канабісу, а також лампи, вентилятори для сушки і добрива для прискорення росту рослин.

У загальному підрахунку вартість вилученого за цінами «чорного» ринку становить майже чотири мільйони гривень.

Триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Питання щодо притягнення до відповідальності правопорушників за зберігання наркотичних засобів (ч. 3 ст. 309 КК України) вирішуватиметься після проведення відповідних експертиз. Крім цього, правоохоронці встановлюють інших причетних до незаконного наркообігу осіб, можливих клієнтів та постачальників.

За скоєне подружжю загрожує до семи років ув’язнення із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області