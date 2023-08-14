Капремонт пологового відділення зі збитками у понад ₴4,2 млн. – підозрюється експосадовець райдержадміністрації

Ювенальні прокурори Бориспільської окружної прокуратури повідомили про підозру колишньому виконувачу обов’язків начальника одного з управлінь Бориспільської райдержадміністрації у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, очолюване підозрюваним управління уклало договір з товариством на проведення капітального ремонту пологового відділення Бориспільської центральної районної лікарні.

Неналежно виконуючи свої службові обов’язки він підписав акт приймання виконаних робіт, в якому підрядник вказав недостовірні відомості щодо придбаних будівельних матеріалів, які фактично не закуповувались.

На підставі вказаного документа на рахунок підрядника безпідставно перераховано понад 4,2 млн грн бюджетних коштів, чим спричинено збитки державі.

Досудове розслідування триває.

Раніше до суду скеровано обвинувальний акт стосовно підрядника за фактами заволодіння чужим майном, складання і видачі завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Судовий розгляд триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура