Катували мирних мешканців Бучі та імітували їх страту – судитимуть підполковника та ще трьох російських окупантів

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Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно підполковника, двох сержантів та рядового 64-окремої мотострілецької бригади 35 загальновійськової армії РФ за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року під час окупації міста Буча, озброєні обвинувачені разом з іншими невстановленими військовослужбовцями РФ вдерлися до будинку одного з місцевих мешканців. На виконання наказу підполковника, військовослужбовці РФ вивели господаря будинку на вулицю, повалили на землю та били його руками й ногами по різних частинах тіла, вимагаючи надати інформацію про патріотично налаштованих мешканців Бучі.

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Далі потерпілому зав’язали очі рушником та привели до штабу окупантів, де утримували цивільних осіб. Там чоловіка продовжили бити, змусили повністю роздягнутися і шукали на його тілі татуювання. З метою залякування обвинувачені імітували страту інших осіб, присутніх в тому ж приміщенні.

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Потерпілому вдалося втекти від військовослужбовців РФ у той момент, коли вони повели на страту інших мирних мешканців.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ СБ України в Київській області, оперативний супровід – ГУ контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності СБУ.

Київська обласна прокуратура

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