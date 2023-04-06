Катували мирних мешканців Бучі та імітували їх страту – судитимуть підполковника та ще трьох російських окупантів

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно підполковника, двох сержантів та рядового 64-окремої мотострілецької бригади 35 загальновійськової армії РФ за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року під час окупації міста Буча, озброєні обвинувачені разом з іншими невстановленими військовослужбовцями РФ вдерлися до будинку одного з місцевих мешканців. На виконання наказу підполковника, військовослужбовці РФ вивели господаря будинку на вулицю, повалили на землю та били його руками й ногами по різних частинах тіла, вимагаючи надати інформацію про патріотично налаштованих мешканців Бучі.

Далі потерпілому зав’язали очі рушником та привели до штабу окупантів, де утримували цивільних осіб. Там чоловіка продовжили бити, змусили повністю роздягнутися і шукали на його тілі татуювання. З метою залякування обвинувачені імітували страту інших осіб, присутніх в тому ж приміщенні.

Потерпілому вдалося втекти від військовослужбовців РФ у той момент, коли вони повели на страту інших мирних мешканців.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ СБ України в Київській області, оперативний супровід – ГУ контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності СБУ.

Київська обласна прокуратура