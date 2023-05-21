Катували, обливали пальним, вимагали гроші: на Київщині затримали групу розбійників

Злочинне угруповання вчинило серію нападів на господарів приватних маєтків у Бучанському та Броварському районах. Озброєні автоматами та пістолетами злочинці вдирались до маєтків вночі, зв’язували та мордували людей.

Організатор групи — 29-річний житель столиці, який перебував у розшуку за бандитизм та угон транспорту. Розбійні напади він скоював разом із двома поплічниками.

Так, в Ірпені зловмисники увірвались до будинку 70-річного місцевого мешканця, взялись нещадно бити, погрожувати та вимагати гроші. Розбійники перерили весь будинок, забрали готівку і зникли.

У селі Красилівка вчинили розбійний напад на родину підприємця, коли ті увечері відпочивали. Озброєні зловмисники завдавали удари власнику будинку, погрожували відрізати вуха, а згодом облили пальним та погрожували підпалити. Після того, як родина віддала всі заощадження, – залишили будинок.

Поліція Київщини затримали розбійників у Хмельницькій області, саме перед тим, як вони готувались вчинити черговий напад. Двоє осіб нині перебувають у слідчому ізоляторі, третьому учаснику злочинного угруповання, який знаходиться за кордоном, заочно повідомлено про підозру.

У ході проведення 14 санкціонованих обшуків поліцейські вилучили автоматичну зброю, гранати, кайданки, пластикові хомути, засоби для відмикання дверей, банківські картки, одяг, в якому вчиняли розбої, та інші речові докази.

За фактом розбою, спрямованого на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах, вчиненого організованою групою в умовах воєнного стану, поєднаного із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень слідчі відкрили кримінальне провадження (ч.4 ст.187 ККУ). Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Київської області