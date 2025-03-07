Катували та погрожували розстрілом за українську позицію – на Харківщині ідентифікували ще трьох зрадників-окупантів

Заочну підозру отримали троє чоловіків 27, 28 та 35 років, які перейшли на бік ворога та у складі збройних формувань брали участь в окупації Харківщини, зокрема й Ізюму. Йдеться про військовослужбовців так званого «міністерства государсвтєнной бєзопасності лнр». Відповідно до українського законодавства зрадникам-окупантам загрожує довічне ув’язнення.

Як встановили оперативники 7-го управління (з обслуговування Харківської області) Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та слідчі обласного управління СБУ, під час окупації Ізюму підозрювані жорстокого поводились з цивільним населенням – затримували потерпілих, силою та погрозами розстрілу намагалися отримати інформацію про проукраїнські налаштованих громадян, військовослужбовців, учасників АТО, правоохоронців тощо. Загалом проводили заходи з придушення будь-яких проявів незгоди з визнанням політики окупаційної влади.

В одному з епізодів російські військовослужбовці зі зброєю приїхали до бомбосховища, де від обстрілів ховалися понад 30 місцевих та силою змусили одного з них піти з ними. Вже на дворі вони почали його бити за його активну українську позицію та, нібито, зберігання зброї. Згодом посадили до свого авто, де продовжили бити, застосовуючи при цьому електрошок. Упродовж дня солдати так званого «міністерства государсвтєнной бєзопасності лнр» піддавали потерпілого тортурам, імітували розстріл, аби той змінив погляди та зізнався у зберіганні зброї. Для цього навіть обшукали його оселю та помешкання знайомих.

На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили заочні підозри трьом військовослужбовцям так званого «міністерства государсвтєнной бєзопасності лнр», що беруть участь у бойових діях у складі збройних сил рф. Їм інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану та жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2. ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура. Згідно з українським законодавством російським військовим загрожує довічне позбавлення волі.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України