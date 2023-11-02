Катували та жорстоко поводилися з цивільним: на Чернігівщинісудитимуть російських окупантів

Слідство встановило, що 6 березня 2022 року озброєні окупанти затримали цивільного місцевого мешканця у селі Слобода Чернігівського району. Чоловіка тяжко побили та погрожували спалити живцем.

Правоохоронці з’ясували, що військовослужбовці рф силоміць затягнули мирного чоловіка до приміщення магазину. Там його били та тортурами намагалися вивідати інформацію про можливу співпрацю з військовослужбовцями Збройних сил України та дізнатися їхнє місце дислокації на території села.

Поліція встановила особи причетних до злочину військових рф та заочно оголосила їм про підозру за частиною ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 КК України (жорстоке поводження з цивільним населенням), що карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Слідчі спеціалізованого відділу Головного управління Нацполіції у Чернігівській області під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом жорстокого поводження з цивільним військовослужбовцями рф.

Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом було передано до суду.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області