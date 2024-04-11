Катували цивільного в окупованому Криму: повідомлено про підозру трьом зрадникам з СБУ

За процесуального керівництва прокуратури автономії повідомлено про підозру трьом працівникам «УФСБ Росії по Республіці Крим і м. Севастополю» у вчиненні порушень законів та звичаїв війни, а також інших злочинів.

Дії трьох підозрюваних кваліфіковано як порушення недоторканності іншого володіння особи (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 162 КК України), двом з них інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України) та одному – державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).

Слідством встановлено, що після окупації півострова у 2014 році підозрювані, будучи працівниками ГУ СБУ в АР Крим, зрадили військовій присязі та перейшли на бік ворога, обійнявши посади співробітників «УФСБ Росії по Республіці Крим і м. Севастополю».

Реалізуючи політику країни-агресора щодо залякування та придушення опору населення півострова, у серпні 2016 року «правоохоронці» незаконно позбавили волі та катували громадянина України, який перебував під захистом міжнародного гуманітарного права.

Зокрема, отримавши інформацію про неодноразовий перетин потерпілим адмінмежі з АР Крим, під приводом «боротьби з диверсійно-розвідувальними групами», «силовики» незаконно затримали його на автостоянці та доставили до приміщення «ФСБ» в м. Сімферополі.

Надалі двоє з підозрюваних протягом доби застосовували до потерпілого фізичну силу, катування електричним струмом, удушення та погрози вбивством, змусивши його зізнатися у шпигунстві та зберіганні наркотичного засобу.

Після цього «правоохоронці» відвезли громадянина на автостоянку, де з метою фальсифікації «доказів протиправної діяльності», провели незаконний обшук його транспортного засобу.

Зазначені дії є воєнним злочином та серйозним порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

Нагадаємо, що судом вже розглядається обвинувальний акт стосовно двох з вказаних осіб за обвинуваченням у державній зраді, проведенні незаконного обшуку та катуванні іншого мешканця півострова.

Досудове розслідування здійснюється СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі

Прокуратура АР Крим та м. Севастополя