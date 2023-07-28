Катували військовополонених та цивільних людей: оголошено підозру начальнику оленівської колонії та його пособнику

«Полковнік внутрєннєй служби» очолював терористичну організацію «волновахская ісправітєльная колонія государствєнной служби ісполнєнія наказанія міністєрства юстициі «донєцкой народной рєспублікі», в якій вчиняли фізичне та психологічне насильство, знущалися над українськими військовими та цивільними громадянами, яких незаконно утримували в місці позбавлення волі. «Младший інспектор отдєла надзора і бєзопасності» є активним учасником цієї злочинної структури.

Документування та розслідування злочинів, вчинених на території колишньої Волноваської (Оленівської) виправної колонії в Донецькій області №120, здійснює міжвідомча слідча група, куди увійшли слідчі управління документування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, Головного слідчого управління Нацполіції та СБУ.

За матеріалами слідства, з початку повномасштабного вторгнення росії на території колонії утримувалися цивільні особи, волонтери та військовослужбовці Збройних Сил України, відносно яких вчиняли тяжкі та особливо тяжкі злочини.

Правоохоронці встановили учасників створеної терористичної організації, які працюють в інтересах окупаційної влади рф, входять до складу адміністрації виправної колонії та причетні до насильства та знущання над полоненими.

Зокрема слідство встановило, що полонених виводили або викидали з конвойних автомобілів із зав’язаними очима та примушували бігти через «живий коридор», в якому з двох боків стояли представники колонії та били їх гумовими палицями, ногами та руками, нацьковували собак.

Людей утримували в жахливих антисанітарійних умовах, морили голодом, застосовували різні види катувань. Внаслідок щоденних знущань, відсутності медичної допомоги та нормального харчування незаконно ув’язнені перебували у стані вистаження, втративши декілька десятків кілограмів ваги, їх фізичний стан значно погіршувався.

Наразі слідство триває: продовжується проведення допитів потерпілих, проведення слідчих експериментів для документування злочинів членів терористичної організації.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора України.

Керівнику та активному учаснику вказаної терористичної організації заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Управління комунікації Національної поліції України