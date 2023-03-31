Катування, грабежі та викрадення людей: у Дніпрі затримано озброєних учасників злочинної групи

Зловмисники займалися викраденням заможних містян, у яких вимагали цінності. При цьому знущалися з потерпілих, погрожували вбити та завдавали їм тілесні ушкодження.

Очолював групу 25-річний чоловік, який є підсудним за скоєння численних тяжких злочинів та зараз перебуває у СІЗО. Він створив та очолив злочинну групу, членами якої керував дистанційно. Група складалася з 9 чоловіків віком від 20 до 38 років.

Злочинну діяльність угруповання викрили поліцейські управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області спільно зі слідчими Дніпровського РУП, працівниками СБУ, з використанням можливостей управління кримінального аналізу, за силової підтримки полку поліції особливого призначення. 29 березня зловмисники вкотре викрали місцевого жителя і були затримані на місці злочину. За місцями мешкання фігурантів та у їх автомобілях провели 13 одночасних обшуків. Поліцейські вилучили вогнепальну зброю – 4 пістолети, споряджені набоями, а також гранати, номерні знаки на авто, радіостанції, наркотики та гроші. Ці та інші речові докази підтверджують злочинну діяльність затриманих.

На теперішній час 9 фігурантів затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

В ході досудового розслідування слідчі встановили роль та причетність кожного фігуранта до скоєних правопорушень. Сьогодні, 31 березня, їм було повідомлено про підозру.

двом фігурантам повідомлено про підозру за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст. 186 (грабіж), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

двом фігурантам повідомлено про підозру за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст. 186 (грабіж);

двом фігурантам — за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);

двом фігурантам — за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);

одному фігуранту — за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура та Центральна окружна прокуратура м. Дніпро.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області