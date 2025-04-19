Катування неповнолітнього «на камеру» – на Київщині трьом чоловікам повідомлено про підозру

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури повідомлено про підозру трьом чоловікам за фактом катування, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 КК України).

За даними слідства, підозрювані в одному із населених пунктів Білоцерківського району вчинили фізичне та психологічне насильство стосовно 16-річного хлопця. Чоловіки били та знущались з неповнолітнього, свої протиправні дії вони знімали на відео.

Внаслідок таких дій неповнолітньому спричинено моральні страждання та тілесні ушкодження.

Підозрюваних затримано в порядку ст. 208 КПК України та їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб.

Досудове розслідування здійснюється Білоцерківським РУП ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура