Катування та умисне вбивство за участі неповнолітнього – на Луганщині судитимуть членів родини 

Прокуратурою Луганської області направлено до суду обвинувальний акт стосовно трьох громадян, один з яких є неповнолітнім, за фактом катування, незаконного позбавлення волі, зґвалтування, вчиненого групою осіб, а також умисного вбивства чоловіка (, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 304, ч. 1 ст. 115КК України).

За даними слідства, у червні 2020 року в м. Сєвєродонецьку члени однієї родини, в тому числі 16-річний юнак, позбавили життя знайомого чоловіка. Після нанесення потерпілому численних тілесних ушкоджень в різні частини тіла, неповнолітній, за вказівкою своєї матері, зв’язав йому тканинною мотузкою область шиї, тулуб, верхні та нижні кінцівки.

Після тривалого катування вітчим задушив жертву мотузкою, що і стало основною причиною смерті за висновком судово-медичної експертизи. Намагаючись приховати скоєний злочин, обвинувачені залишили речові докази у лісосмузі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Пресслужба прокуратури Луганської області