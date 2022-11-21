Катування та ув’язнення українського журналіста в Криму – повідомлено про підозру оперативнику ФСБ

Прокуратура автономії повідомила про підозру окупаційному правоохоронцю, який причетний до катування та незаконного ув’язнення українського журналіста, позаштатного співробітника Радіо Свобода проєкту Крим.Реалії. Підозрюваному інкриміновано порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

За даними слідства, громадянин РФ, займаючи посаду «старшого оперуповноваженого УФСБ Росії по Республіці Крим та м. Севастополю», реалізував політику країни-агресора щодо переслідування проукраїнськи налаштованого населення півострова.

У березні 2021 року біля села Перевальне підозрюваний незаконно затримав українського журналіста, який декілька останніх місяців перебував у Криму з робочою поїздкою. Коли оперативник провів огляд автівки журналіста, то нібито виявив у ній вибуховий пристрій. Без жодного процесуального оформлення, підозрюваний затримав журналіста та разом з іншими псевдоправоохоронцями перемістив його до підвалу у м. Бахчисарай.

Застосовуючи фізичну силу, електричний струм та моральний тиск, «правоохоронці» змусили затриманого зізнатися у злочині, якого він не вчиняв, а саме у незаконному виготовленні, переробленні чи ремонті вибухових пристроїв. Також його змусили підписати заздалегідь підготовлені підозрюваним процесуальні документи та вказати місце розташування схованки з вибухівкою. За версією окупантів, саме там журналіст ніби дістав компоненти для вибухового пристрою, що виявили у його автомобілі.

Підозрюваний порушив заборони передбачені Конвенцією про захист цивільного населення під час війни 1949 року й порушив закони та звичаї війни.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним актом суду.

Офіс Генпрокурора