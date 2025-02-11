Катування цивільних на Луганщині ‒ трьом бандюкам з т. зв. «лнр» повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру бойовику нзф «групи швидкого реагування «Бетмен» та ще двом ворожим поплічникам.

Їм інкриміновано жорстоке поводження, а також інші порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, мешканець Луганська, в червні 2014 року вступив до підрозділу «лнр» – незаконного збройного формування «групи швидкого реагування «Бетмен». Отримав позивний «Маніяк».

Улітку того ж року чоловік у змові з двома іншими підозрюваними застосовували насильство, у тому числі і сексуальне, до місцевих цивільних осіб.

Зокрема, вони незаконно ув’язнили одного потерпілого та примусили його повністю роздягнутися.

Також фігуранти застосовували до останнього фізичне та психологічне насильство – били руками, ногами та відрізками пластикових труб по різним частинам тіла, електрострумом, душили, хірургічною пилкою пиляли пальці лівої руки та утримували в нелюдських умовах.

Ці дії прямо заборонені міжнародним гуманітарним правом.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.

Ідентифікація всіх інших осіб, причетних до злочину, триває.

Досудове розслідування ‒ СУ ГУНП в Луганській області, оперативний супровід ‒ УКР ГУНП в Луганській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури