Керівник будівельної фірми привласнив бюджетні гроші, виділені на ремонт дороги

Поліцейські оголосили правопорушнику підозру за частиною 1 статті 366 та частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що керівник будівельної фірми згідно з договором, укладеним з Визирською сільською радою, повинен був виконати капітальний ремонт дорожнього покриття на одній із вулиць громади. На це з державного бюджету виділили понад мільйон двісті тисяч гривень. Але підрядник, задля економії грошей на свою користь, виконав роботи не в повному обсязі, витратив відповідно менше матеріалів, а замовнику подав документацію з відомостями такими, як треба, відповідно до взятих на себе зобов’язань.

Отримавши повну суму за недороблену дорогу, підрядник заволодів частиною коштів Визирської сільської територіальної громади.

Слідчі відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 під процесуальним керівництвом прокурорів Доброславської окружної прокуратури Одеської області оголосили правопорушнику підозру в службовому підробленні офіційних документів за частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України та заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, за частиною 2 статті 191 того ж кодексу.

Матеріали справи скеровані до суду. Правопорушнику може загрожувати до п’яти років обмеження або позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Одеської області

(за матеріалом Одеського районного управління поліції № 2)