Керівник Державної судової адміністрації у Херсоні на «відкатах» забирав майже 50% з тендеру

Служба безпеки України викрила керівника Територіального управління Державної судової адміністрації у Херсонській області на розтраті бюджетних коштів. За наявною інформацією, він організував механізм закупівель товарів за державні кошти за значно завищеними цінами. Частка зловмисника становила до 50% від загальної суми.

СБУ задокументувала посадовця категорії «А» на одній зі схем. А саме на розтраті державних коштів під час укладання дев’яти «допорогових» договорів на придбання комп’ютерної техніки.

Фактично посадовець порушив процедуру державних закупівель і уклав контракт із ФОПом в обхід тендерних норм. У такий спосіб підписав договори на поставки техніки на суму 1 млн 700 тис. грн, 703 тис. з яких, за наявною інформацією, пішли в його власну кишеню.

За результатами проведених слідчих дій посадовцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Заходи із викриття зловмисника проводили співробітники Головного управління СБУ в АР Крим спільно зі слідчими СВ СУ ГУ НП України у Херсонській області та під процесуальним керівництвом Херсонської обласної прокуратури.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

СБУ