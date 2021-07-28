Керівник філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» вкрав зерна на майже 15 млн грн

28 липня 2021 року НАБУ та САП за сприяння ГУ КЗЕ СБУ повідомили про підозру у заволодінні зерном на суму понад 14,7 млн грн колишньому керівнику філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України». Дії підозрюваного кваліфіковані за ч.5 ст.191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ.

За даними слідства, протягом листопада – грудня 2019 року директор філії АТ «ДПЗКУ», зловживаючи службовим становищем, без дозволу власника, організував відвантаження зерна, яке знаходилось на балансі державної корпорації для реалізації комерційним структурам. Таким чином посадовець заволодів зерном загальною вартістю майже 15 млн грн, яке належало ДПЗКУ.

Розслідування зазначених фактів НАБУ та САП здійснюють з березня 2020 року.