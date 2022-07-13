Керівник колонії на початку повномасштабного вторгнення рф незаконно відпустив «злодія в законі»

Працівники ДБР повідомили про підозру одному з керівників державної установи на Чернігівщині, який відпустив з під варти злодія в законі.

Встановлено, що посадовець, після початку російської агресії віддав усний незаконний наказ відпустити «злодія у законі», який чекав на вирок суду за обвинуваченням у вбивстві у СІЗО, що розташоване на території колонії.

У березні злодія в законі було затримано при спробі перетину державного кордону з Республікою Молдова у Вінницькій області.

ДБР підозрює посадовця у пособництві у втечі з під варти (ч. 5. ст. 27 та ч. 1 ст. 393 КК України).

Наразі вирішується питання про відсторонення підозрюваного від займаної посади та обрання запобіжного заходу.

Досудове слідство триває.

Процесуальне керівництво здійснює Чернігівська обласна прокуратура.

ДБР