Керівник медустанови Сумської міськради вимагав $2 тис. за працевлаштування

Окружною прокуратурою міста Суми направлено до суду обвинувальний акт стосовно керівника комунальної поліклініки Сумської міської ради за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, службовець вимагав 2 тис дол США від фізичної особи за працевлаштування на посаду лікаря в підпорядковану йому медичну установу.

Керівника медустанови затримано в порядку ст. 208 КК України під час одержання всієї суми неправомірної вигоди. За клопотанням слідчого та прокурора його було відсторонено від займаної посади.

Досудове розслідування проведено слідчими Сумського райуправління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області за матеріалами Управління Служби безпеки України в області за процесуального керівництва прокуратури.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Сумської обласної прокуратури