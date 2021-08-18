Керівник одного з управлінь Держекоінспекції Південно-Західного округу вимагав у підприємця $5000

За гроші посадовець через посередника обіцяв власнику АЗС не накладати штрафні санкції через виявлені порушення.

Викрили злочинну діяльність начальника одного з управлінь Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу оперативники управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області. З колегами-правоохоронцями вони встановили, що для прикриття неправомірних дій посадовець залучив посередника. Фігуранти вимагали 5 000 доларів США у власника АЗС.

Першу частину неправомірної вигоди – 1000 доларів США – зловмисники отримали наприкінці липня. Ще 4 000 доларів отримали вчора, 17 серпня. Одразу після передачі грошей чоловіків затримали в Одесі у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Предмет неправомірної вигоди вилучили на місці.

Наразі досудове розслідування триває – його здійснюють слідчі теруправління ДБР, розташованого в м. Миколаєві, за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозри за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України