Керівника держпідприємства Національної академії наук викрили на вимаганні 200 тисяч доларів

Служба безпеки України задокументувала протиправну діяльність одного із керівників державних підприємств, що входить до складу Національної академії наук.

За попередніми даними слідства, керівник держпідприємства вимагав від директора комерційної структури неправомірну вигоду в розмірі 200 тисяч доларів США. За цю суму він гарантував бізнесмену сприяння в укладанні договору інвестиційної діяльності з подальшою передачею у постійне користування земельної ділянки. Земля, розташована у столичному регіоні площею 0,41 гектара, перебуває у власності НАН України.

Оперативники спецслужби затримали спільника посадовця у Києві, відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, після отримання першої частини неправомірної вигоди.

Наразі керівнику держпідприємства та його спільнику повідомлено про підозри за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводились спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

СБУ