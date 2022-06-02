Керівника ДП одного з інститутів НААН України затримали під час отримання ₴135 тис. хабаря

Викрили та задокументували протиправну діяльність посадової особи співробітники Департаменту стратегічних розслідувань та Головного слідчого управління Національної поліції.

Поліцейські встановили, що директор державного підприємства одного з інститутів Національної академії аграрних наук України вимагав від підприємця 135 тисяч гривень неправомірної вигоди за укладання з останнім договору оренди складських приміщень або ж договору відповідального зберігання товарно-матеріальних цінностей у складських приміщеннях державного підприємства, а офіційна вартість таких послуг буде складати лише 5 000 грн на місяць.

Посадовця затримали сьогодні, 2 червня, під час отримання ним неправомірної вигоди.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює Офіс Генерального прокурора України.

Національна поліція України