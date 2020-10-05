Керівника КП судитимуть за фактом заволодіння ₴340 тис. шляхом незаконних виплат  

Лисичанська місцева прокуратура Луганської області направила до суду обвинувальний акт стосовно директора одного з комунальних підприємств Лисичанської міської ради за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах та повторно (ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, посадова особа з метою заволодіння коштами підприємства та всупереч вимог законодавства уклала з Лисичанською

міською радою додаткову угоду до трудового контракту про збільшення грошової допомоги при звільненні.

У подальшому директор комунального підприємства звільнився за власним бажанням та отримав незаконну грошову матеріальну допомоги у розмірі 12 середньомісячних заробітних плат. Через два місяці обвинувачений поновився на посаді та уклав ще одну додаткову угоду з міськрадою про власне преміювання за особистий вклад у роботу та результати підприємства.

Протиправні дії посадовця за обома фактами спричинили майже 340 тис. грн шкоди комунальному підприємству, що відноситься до великих розмірів.

Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: обвинуваченому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Лисичанської місцевої прокуратури)