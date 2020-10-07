Керівника лісництва на Луганщині судитимуть спробу відкупитися від адмінвідповідальності за 400 доларів

Луганська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно керівника Містківського лісництва ДП «Сватівське лісомисливське господарство» за фактом пропозиції службовій особі надання неправомірної вигоди за невчинення нею в інтересах того, хто пропонує таку вигоду, дії з використанням наданої їй влади та службового становища (ч. 1 ст. 369 КК України).

За даними слідства, що у вересні 2020 року виконувач обов’язків лісничого запропонував поліцейському Управління патрульної поліції в

Луганській області неправомірну вигоду у розмірі 400 доларів США за нескладання адміністративного протоколу про керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння.

Посадовця викрито під час пропозиції неправомірної вигоди. До нього судом застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську.

Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеження чи позбавлення волі на строк від 2 до 4 років.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури