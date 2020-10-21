Керівника лісництва на Луганщині визнано винним у спробі відкупитися 400 доларами за водіння у нетверезому стані 

Прокурорами Луганської обласної прокуратури підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом пропозиції службовій особі надання неправомірної вигоди за невчинення нею в інтересах того, хто пропонує таку вигоду, дії з використанням наданої їй влади та службового становища (ч. 1 ст. 369 КК України)

Прокурори у суді довели, що у вересні 2020 року виконувач обов’язків лісничого запропонував поліцейському Управління патрульної поліції в Луганській області неправомірну вигоду у розмірі 400 доларів США за нескладання адміністративного протоколу про керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння. Посадовця викрито під час пропозиції неправомірної вигоди.

Вироком Сєвєродонецького міського суду Луганської області чоловіка визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначено покарання у вигляді штрафу — 17 тис. гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську.

Довідково: на даний час вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває

строк апеляційного оскарження – 30 днів із дня проголошення вироку.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури