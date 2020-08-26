Керівника міграційної служби Тячівщини затримали на хабарі (фото)

Романа Бедея затримали «на гарячому» у Тячеві. коли він отримував гроші.

СБУ затримала виконуючого обов’язки начальника одного з районних відділів Державної міграційної служби у Закарпатській області, який систематично вимагав хабарі за оформлення документів.

Оперативники спецслужби задокументували, що посадовець встановив «таксу» для місцевих мешканців за прискорену процедуру отримання закордонного паспорта та оформлення дозволу на виїзд за кордон на постійне місце проживання. Видачу одного документа він оцінив у 500 доларів, іншого ‒ у 2 тисячі гривень.

Правоохоронці затримали керівника райвідділу на робочому місці, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час отримання від чоловіка грошей за обидва документи.

Вирішується питання про оголошення зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

За попередньою версією слідства, до корупційної схеми причетні окремі посадовці Головного управління ДМС у Закарпатській області. Під час слідчих дій в офісі ГУ ДМС правоохоронці вилучили документи, що будуть долучені до матеріалів справи як доказова база.

Викриття протиправних дій чиновника проводилось спільно із Теруправлінням Державного бюро розслідувань у місті Львів, під процесуальним керівництвом Прокуратура Львівської області. // zakarpattya.net.ua