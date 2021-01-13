Керівника одного з департаментів «Укрзалізниці» підозрюють у завданні збитків на ₴7 мільйонів

Внаслідок службової недбалості підозрюваного було придбано клеми роздільного рейкового скріплення залізничної колії неналежної якості. Клеми мали забезпечувати надійне кріплення рейки, натомість продукція могла бути використана лише як металобрухт.

Факт закупівлі продукції неналежної якості та осіб причетних до цього викрили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та слідчі Солом’янського управління поліції в місті Києві.

За даними слідства, у 2017 році однією з філій за погодженням департаменту АТ «Укрзалізниця» проводилися торги із закупівлі рейкових клем для її потреб на загальну суму понад 8 мільйонів гривень. Посадові особи цього підрозділу допустили до участі товариство, тендерна документація якого не відповідала встановленим вимогам. Надалі визначили його переможцем закупівель та уклали договори постачання.

Проте, як з’ясували правоохоронці, поставлена товариством продукція не відповідала стандартам ДСТУ та могла бути використана лише як металобрухт. Цей факт підтверджується і низкою проведених експертиз. Таким чином за фактично поставлений металобрухт замість нових рейкових клем на рахунки товариства було переховано понад 8 мільйонів гривень.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили причетність керівника департаменту АТ «Укрзалізниця» до закупівлі клем неналежної якості. В результаті чого було завдано збитків на більше ніж 7 мільйонів гривень.

У середу, 13 січня, поліцейські за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 9 оголосили керівнику одного з департаментів про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Раніше про підозру було повідомлено одному із заступників цього департаменту.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Триває слідство.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України