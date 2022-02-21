Керівника відділення поліції, що вимагав у підлеглого кошти за можливість піти у відпустку, взято під варту

Тернопільський міськрайонний суд задовольнив клопотання слідчого ТУ ДБР, погоджене з прокурором, про обрання запобіжного заходу у виді взяття під варту з можливістю внесення майже 100 тис. грн. застави керівнику одного з відділень поліції ГУНП в Тернопільській області.

Нагадаємо, керівник відділення поліції пообіцяв підпорядкованому офіцеру за 6 тис грн вплинути на рішення про надання йому відпустки.

Правоохоронці зафіксували факт передачі коштів керівнику відділення і повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

На сьогодні призначене судове засідання з розгляду клопотання про відсторонення підозрюваного від займаної посади.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури