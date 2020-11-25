Керівника виправної колонії підозрюють у привласненні та розтраті держкоштів

Своїми діями зловмисник завдав державі матеріальних збитків. Викрили злочинну діяльність посадовця однієї з виправних колоній Київщини працівники Слідчого управління поліції столичної області за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Встановлено, що службова особа, користуючись своїми повноваженнями, видав наказ про встановлення собі надбавок за особливі умови праці та високі досягнення.

Таким чином, упродовж 6 місяців виконуючий обов’язки директора однієї з державних установ безпідставно отримував доплати.

Крім того, зловмисник виніс наказ про виділення собі автомобіля для використання у службових цілях, проте не мав на це відповідного права. Так, за рахунок коштів державного підприємства розтрачено пального на загальну суму понад 30 тисяч гривень.

Слідчі зібрали достатньо доказів його злочинної діяльності та за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора повідомили посадовцю про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Також, працівники поліції звернулись до суду з клопотаннями про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та про накладення арешту на майно підозрюваного.

Крім того, підготовлено клопотання про відсторонення службової особи від посади.

За скоєне посадовцю загрожує до восьми років ув’язнення, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Київської області