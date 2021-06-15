Керівники одного із психоневрологічних  інтернатів продавали стороннім особам за гроші вакцини проти коронавірусної хвороби, яка була виділена для пацієнтів

Поліцейські здійснили 6 санкціонованих обшуків у приміщеннях одного із психоневрологічних інтернатів області та в адміністративних приміщеннях обласної територіальної громади.

Слідство встановило, що керівники цих закладів продавали стороннім особам за гроші вакцини проти коронавірусної хвороби, яка була виділена для пацієнтів закладу в рамках Президентської програми вакцинації незахищених верств населення.

Викрили злочинну схему працівники Бучанського районного управління поліції спільно зі співробітниками Бучанської окружної прокуратури за оперативного супроводу УСР в Київській області ДСР НПУ та за підтримки бійців КОРД.



Так, у рамках Механізму COVAX низка державних закладів отримали вакцину для щеплення незахищених верств населення. Однак, службові особи Інтернату та Бородянської селищної ради вказані препарати продавали особам, які не підпадають під перелік пріоритетних верств І та ІІ етапів вакцинації. Правоохоронці зафіксували 14 випадків отримання неправомірної вигоди службовими особами за розповсюдження вакцин.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження ч.3 та ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Посадовцям загрожує позбавлення волі від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Київської області

© Офіційний сайт Національної поліції: http://www.npu.gov.ua/news/korupcziya/pidpilno-zbuvali-derzhavnu-vakczinu-pravooxoronczi-kijivshhini-vikrili-zlochinnu-sxemu-roztrati-preparativ/