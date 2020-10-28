Керівників порту «Південний» викрили у зловживаннях на ₴47,5 млн.

Посадовців затримали. Зараз суд вирішує питання про обрання запобіжного заходу.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

«Серед організаторів схеми — чинні та колишні посадовці ДП «МТП «Південний»». Йдеться про:

одного з заступників директора ДП «МТП «Південний»»;

ексзаступника директора ДП «МТП «Південний»»;

сімох колишніх директорів комерційних компаній;

двох співробітниць комерційних компаній», — йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що один із чинних керівників ДП «МТП «Південний»» разом із колишнім заступником директора цього ж держпідприємства та керівником приватної компанії впродовж 2017-2018 років організували схему, через яку держпідприємство незаконно переплатило 47,5 млн грн при закупівлі товарів.

У НАБУ розповіли, що посадовці діяли у змові та залучили для реалізації своїх планів ще низку осіб, що дозволяло їм повністю контролювати весь процес закупівлі — від формування потреби у закупівлі і складання тендерної документації до контролю за конкурентним середовищем, — аби у підсумку забезпечити перемогу в торгах компаніям, підконтрольним організаторам схеми. Загалом слідство зафіксувало 29 таких тендерів.

Дії всіх підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою). Посадовців затримали. Зараз суд вирішує питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у 2018 році порт «Південний» купив два списані тепловози під виглядом нових. Керівництво порту уклало договір на 26 млн гривень і перерахувало постачальнику аванс у розмірі 50% суми.

За висновком профільних експертів, реальна вартість тепловозів — близько 3 млн гривень, оскільки перед постачанням в Україну вони були списані з балансу залізниці однієї з країн СНД у зв’язку з незадовільним технічним станом. Крім того, передача тепловозів на баланс порту, яка мала відбутися в жовтні 2018 року, досі не здійснена, а кошти держпідприємству не були повернуті. // LB.ua