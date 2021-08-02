Керівниккомунальної поліклініки Сумської міської ради вимагав $2 тис. за працевлаштування на посаду лікаря

За клопотанням слідчого та прокурора Окружної прокуратури міста Суми рішенням суду 2 серпня 2021 року керівнику комунальної поліклініки Сумської міської ради, підозрюваному у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю звільнення під заставу в розмірі 142 тис. 740 грн

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Окружної прокуратури міста Суми.

За дан ими слідства, вказаний службовець вимагав 2 тис. доларів США від фізичної особи за працевлаштування на посаду лікаря в підпорядковану йому медичну установу. 30 липня 2021 року керівника затримано в порядку ст. 208 КК України під час одержання всієї суми неправомірної вигоди. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України.

Протиправну діяльність особи припинено співробітниками Управління Служби безпеки України у Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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