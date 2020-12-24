Керівнику підприємства повідомлено про підозру за фактом самовільного зайняття землі в санітарно-захисній зоні
Київською місцевою прокуратурою № 4 повідомлено про підозру підприємцю за фактом самовільного зайняття земельної ділянки на території Дніпровського району столиці.
Встановлено, що підприємець не маючи жодного правовстановлюючого документу про передачу йому у власність, чи надання у користування земельної ділянки, шляхом огородження металевою сіткою, самовільно зайняв земельну ділянку комунальної власності в межах санітарно — захисної зони від залізничних колій, яка розташована по проспекту Соборності, та розмістив на ній приміщення шиномонтажу.
За наслідками досудового розслідування зловмиснику повідомлено про підозру за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України.
Досудове розслідування триває. На вказану земельну ділянку накладено арешт.Tweet