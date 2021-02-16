Керівнику підрозділу ДСНС на Луганщині та 5 інспекторам повідомлено про підозру у масовій фальсифікації актів про пожежі

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено підозру начальнику одного з відділів Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Луганській області у підбурюванні до вчинення службового підроблення за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України), а 5 працівникам підпорядкованих територіальних підрозділів – безпосередньо у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, інспектори за вказівкою керівника структурного підрозділу ГУ ДСНС підробляли акти про пожежі з метою створення видимості про ефективну ліквідацію пожеж на Луганщині для правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування, ЗМІ, громадян та суспільства в цілому. До офіційної документації підозрювані вносили неправдиву інформацію про виїзд на охоплену вогнем територію садівничого товариства «Озеро Вовче» в Новоайдарському районі та ліквідацію пожеж силами та засобами пожежно-рятувальних загонів. Cлідством встановлено, що такі заходи не здійснювались, а підозрювані умисно фальсифікували 46 актів про пожежі для викривлення статистичних показників.

Нагадаємо, на початку липня 2020 року на території дачного кооперативу «Озеро Вовче» виникли масштабні пожежі, які призвели до загибелі трьох людей, знищення житлових будинків, господарчих споруд та іншого майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Краматорську.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора